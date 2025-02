An der Zufahrtsstraße zum 2.000-Einwohner-Dorf Niedereimer hängt ein großes blaues Schild: "Kanzler-Boulevard" steht drauf. " Hier muss er ja immer herfahren, wenn er nach Hause will ", sagt Speditionsunternehmer Hubertus Gössling. Er hat das Schild aufgehängt. Gössling ist CDU -Mitglied und Merz-Fan.

Ansonsten ist im kleinen Niedereimer am Morgen nach der Wahl nichts mehr vom Trubel am Wahltag zu spüren. Die Sperren an Merz' Wohnstraße sind verschwunden, die Halteverbotsschilder an der Dorfstraße, der Medienrummel und auch die vielen Polizeiwagen - alles weg.

Florian Probst sieht Friedrich Merz in erster Linie weiter als Nachbarn.

Am Wahltag konnten Merz' Nachbarn wie Florian Probst ihre Häuser nur mit Passierschein oder Personalausweis erreichen: " Natürlich wird die Polizei hier weiter mehr Kontrolle fahren, das haben wir schon in den letzten Wochen gemerkt. Für mich bleibt er aber, was er ist: mein Nachbar, ein ganz normaler Mensch ."

Bei den Erststimmen kam Friedrich Merz in seinem Wahlkreis, dem Hochsauerlandkreis, auf 47,7 Prozent der Stimmen. Hier in seinem Wohnort Niedereimer hat er noch ein bisschen besser abgeschnitten. " Aber das Ergebnis für die AfD im Ort ist zu hoch ", sagt Christian Pusch. Im Wahlraum 152, dem Merz-Wahlraum, holte der AfD-Kandidat 20,75 Prozent. Im gesamten Hochsauerlandkreis liegt er bei 17,03 Prozent.

Viel Polizei im Dorf

Drei Frauen diskutieren über die Wahl: " Ich bin begeistert! Wirklich. Weil ich das für unser Dorf gut finde, fürs Sauerland ", sagt Gisela Lüttich. Marie-Theres Spindler stimmt ihr zu. Fürs Erste merken die Menschen in Niedereimer, dass die Polizeipräsenz deutlich gestiegen ist: " Wir sind ein gut geschütztes Dorf ."

Spediteur Hubertus Gössling hofft auf Besuch von Manuel Macron

Auch Spediteur Gössling kann dem ganzen Trubel im kleinen Niedereimer etwas abgewinnen: " Es ist schon schön für so ein Örtchen mit 2.000 Einwohnern, wenn so drei S-klasse-Mercedes mit Blaulicht durch den Kreisverkehr fahren, das macht schon Eindruck ."

Sollte Friedrich Merz zum Kanzler gewählt werden, hofft Gössling auf noch mehr Prominenz. Kanzler Merz werde bestimmt auch mal Staatsgäste mit nach Hause bringen.

Wenn zum Beispiel Herr Macron nach Niedereimer kommt, ist das nicht verkehrt. Man muss auch mal Visionen haben, kann sich nicht immer alles nur in Berlin abspielen. Hubertus Gössling

Spediteur

Aber nicht nur die Polizei ist oft in Niedereimer unterwegs. Auch der Medienrummel ist riesig. Und das seit Wochen schon, erzählt der Hallenwart der St. Stephanus Schützenbruderschaft. Seinen Namen will er nicht sagen und schon gar nichts in irgendein Mikrofon. Genauso die Bäckereiverkäuferin, bei der Merz gelegentlich samstags Brötchen holte.

Gute Geschäfte für die Vereinskasse am Wahltag

In Niedereimer ist alles nah beieinander: Das Wahllokal in der Schützenhalle liegt direkt neben dem Sportlerheim des TuS Niedereimer. Der Verein hat am Wahltag erst eine Caféteria und abends Wahl-Public-Viewing angeboten.

Jetzt zählt Vorsitzender Christian Kunze, was das für die Vereinskasse gebracht hat: " Es ist ein gutes Sümmchen übrig geblieben ."

Caféteria und Wahl-Public-Viewing beim TuS Niedereimer

Vorsitzender Kunze erzählt, dass beide TuS-Mannschaften am Wahltag ein Auswärtsspiel hatten. Glücklicherweise. Sonst wäre es am Sportplatz und Sportlerheim noch enger geworden. Und eine noch größere Herausforderung für die Sicherheitskräfte. Es wird viel spekuliert, wie das in Zukunft werden soll, wenn Merz zuhause ist.

Erwartungen an Nachbar Merz

Eins habe sich jetzt schon verändert: Niedereimer habe nach vielen Jahre pünktlich zur Wahl eine neue Straßenbeleuchtung bekommen. " 30 Jahre alte Straßenbeleuchtung ausgetauscht gegen LED . Das ist ja positiv ", sagt Kunze. " Wenn das allerdings so weiter geht mit diesen Fahrt- und Verkehrseinschränkungen, das wäre schon blöd ."

Spediteur Hubertus Gössling zieht sein Smartphone raus und zeigt eine Plattform für Transportunternehmer. Da ist abzulesen: 34 Prozent der LKW fahren heute leer. " Dann weiß man, was in der Industrie los ist: nichts. Von Friedrich Merz erwarte ich, die Wirtschaft nicht mit Subventionen zuzukippen, sondern mit Steuerentlastungen zu locken und den Standort wieder attraktiv zu machen. "

Unsere Quellen:



WDR-Reporterin vor Ort

Über dieses Thema berichtet der WDR am 24.02.2025 auch im Radio auf WDR 2 und im Fernsehen in der Lokalzeit Südwestfalen.