Und so machte er auch keinen Hehl daraus, wie sauer er war, als der Verein ihm im Dezember einen Wechsel zum Hamburger SV verweigerte: "Man hat mir eine Lebenschance genommen. Das ist für mich extrem enttäuschend" , sagte er. Mittlerweile haben die Wogen geglättet.

Kwasniok als Hoeneß-Nachfolger in Stuttgart gelandet

Das Interesse des HSV war aber auch eine Bestätigung dafür, dass sich Kwasniok längst in den Fokus größerer Vereine gecoacht hat. Vor rund zwei Wochen tauchte sein Name erneut in der Gerüchteküche auf, nämlich als möglicher Nachfolger von Sebastian Hoeneß als Trainer beim VfB Stuttgart. Sportdirektor in Stuttgart ist Fabian Wohlgemuth, der Kwasniok schon 2021 zum SC Paderborn holte. Mittlerweile hat Hoeneß seinen Vertrag in Stuttgart jedoch verlängert.

Dennoch dürfte niemand überrascht sein, sollte Lukas Kwasniok in naher Zukunft in der Bundesliga trainieren. Vielleicht sogar schon in der kommenden Saison mit dem SC Paderborn. In den Duellen mit den direkten Konkurrenten sah der SCP bislang gut aus und verlor nur in Kaiserslautern (0:3). Dafür ließen die Ostwestfalen gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte teilweise unnötig Punkte liegen.

Seit sechs Spielen sind die Paderborner in der Liga aktuell ungeschlagen. Gegen den 1. FC Köln kann der SCP diese Serie am Samstag ausbauen und sich in eine gute Position für den Saisonendspurt bringen. Lukas Kwasniok wird den passenden Matchplan parat haben.

