Amateurfußball als Investoren-Spielball

Der Deutschen liebstes Kind, der Fußball, zieht immer wieder Sponsoren an, deren finanzielles Engagement die auserwählten (Amateur-) Vereine zunächst einen Höhenflug erleben lassen. Doch oft ist diese Höhenluft nicht sonderlich nachhaltig - und die Klubs erleben einen ungebremsten Absturz, der nicht selten im Totalcrash endet.

Wenn der Sponsor die Lust verliert oder ihm das Geld ausgeht, dann ist es ganz schnell vorbei mit den Überfliegern ihrer Ligen. Hierzulande können einige Klubs über Sponsoren berichten, die zuerst den Himmel versprachen und die den Klub in der harten Realität haben aufschlagen lassen.

Das bekannte Beispiel um den offenbar vor der Insolvenz stehenden KFC Uerdingen ist nur die Spitze des Eisbergs.

Rückzug im März: Türkspor Dortmund