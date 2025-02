Hohe Wahlbeteiligung in NRW

Nach ersten Einschätzungen der Landeswahlleiterin ist die Wahlbeteiligung in NRW dieses Mal deutlich höher als bei der letzten Bundestagswahl 2021. Am Mittag lag sie in acht ausgewählten Kreisen und Städten bereits bei 63 Prozent, vor vier Jahren waren es um diese Zeit 45 Prozent.

Infratest dimap schätzte die Wahlbeteiligung in NRW am Sonntagabend auf 84,0 Prozent - 2021 waren es 76,4 Prozent.

Landesweit waren im bevölkerungsreichsten Bundesland 12,6 Millionen Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen - 21 Prozent aller Wahlberechtigten in Deutschland.

Insgesamt stellten sich allein in NRW 697 Männer und Frauen in 64 Wahlkreisen dem Bürgervotum. Von 15 Parteien wurden Direktkandidaten zugelassen. CDU, SPD, FDP und Grüne sind in allen Wahlkreisen vertreten. Die Linke ist in 63 Wahlkreisen zugelassen, die AfD in 62.