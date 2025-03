Das Forschungsteam rund um Ideengeber Thorsten Försterling wird heute Nachmittag ganz genau hinschauen, wenn die Öffentlichkeit das erste Mal in die kleinen Kabinen steigt: Ziel ist es, die neue Technologie erlebbar zu machen und erste Erfahrungen zu sammeln, wie das neue Verkehrsmittel bei Bürgerinnen und Bürgern ankommt.

Gespannt auf Reaktionen der Fahrgäste

Bei dem Test wird also auch beobachtet: Wie sind die Reaktionen der Fahrgäste und wie fühlt es sich an, in den optisch modernen Mini-Zügen mitzufahren. Konzipiert und Umgesetzt wird das Projekt von der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe sowie von weiteren Partnern aus der Wissenschaft.

Skepsis gegenüber neuer Technik abbauen

Skepsis und Unsicherheiten gegenüber autonomen Fahrzeugen seien ein großes Thema - und auch hier setzen die Testfahrten an: Wer einmal selbst in einem Monocab gesessen hat, verliere Berührungsängste und könne sich den Einsatz im Alltag besser vorstellen, sagt Thorsten Fösterling. Deswegen seien auch Kritiker gern gesehene Gäste bei den nun stattfindenden Testfahrten.

Das Interesse an der Weltneuheit im kleinen Dörentrup ist jedenfalls groß: Die 150 Plätze für die ersten Testfahrten waren in kürzester Zeit ausgebucht. Jeder und Jede Interessierte konnte sich im Vorhinein über die Webseite des Projekts anmelden. Und auch für die weiteren Termine im April und Mai gibt es nur noch wenige Restplätze. Getestet werden die Fahrzeuge aus Sicherheitsgründen vorerst aber nicht auf offener Strecke, sondern auf einer kleinen Teststrecke in einer Lagerhalle.

Wie realistisch ist die Idee eines Regelbetriebs?

Monocabs sollen zukünftig alte Bahnstrecken wie auch die Extertalbahn wieder nutzbar machen - ohne neue Schienen verlegen zu müssen. Anders als klassische Züge brauchen sie dafür aber nur eine Schiene: Sie balancieren sich selbst aus und können sich so auch auf eingleisigen Strecken in beiden Richtungen begegnen.

Ob und wann die futuristischen Fahrzeuge in den regulären Betrieb gehen, ist aber noch unklar. Fördermittel gibt es jedoch reichlich: Sowohl EU , Bund und Land beteiligen sich an dem Forschungsprojekt. Einige technische und vor allem auch rechtliche Fragen seien jedoch noch zu klären, sagt das Forschungsteam. Trotzdem wolle man die Menschen in der Testregion so früh wie möglich für das neue Nahverkehrskonzept begeistern.

Unsere Quellen:



WDR -Reporter

-Reporter TH OWL

Über dieses Thema berichten wir am 28.03.2025 auch im Radio: WDR 2 OWL, 15.30 Uhr.