Das bedeutet die Bundestagswahl für die NRW-Landespolitik

Die Grünen erleiden einen Berlin-Düsseldorf-Achsenbruch

Auch die Grünen schneiden in NRW leicht besser ab als im Bundesdurchschnitt: 12,4 Prozent hier im Vergleich zu 11,6 Prozent im Bund. Aber der Verlust der Regierungsverantwortung in Berlin dürfte schwerer wiegen als die Freude über diesen Zugewinn.

In NRW steht Vize-Ministerpräsidentin Mona Neubaur einem "Superministerium" vor, mit den Zuständigkeiten für Wirtschaft und Klimaschutz. Als mit dem Antritt der Ampelregierung Robert Habeck (Grüne) ein spiegelbildliches Bundesministerium übernahm, schwärmte Neubaur von der Achse zwischen Düsseldorf und Berlin. Sie sollte die Transformation zur Klimaneutralität antreiben.

Bereits während der Ampelregierung lief diese Achse unrund: Die Kraftwerksstrategie von Robert Habeck für den dringend nötigen Bau von Gaskraftwerken als Backup für den Kohleausstieg ließ viel zu lange auf sich warten. Und als sie vorlag, musste Neubaur enttäuscht feststellen, dass sie zu klein ausgefallen war. All das gefährdet den Kohlausstieg 2030 in NRW.

Friedrich Merz hatte vor der Wahl angekündigt, die Bereiche Wirtschaft und Klimaschutz wieder trennen zu wollen. Wer auch immer dann welches Ministerium übernehmen wird, der "Achsenbruch" ist erst mal da.

Alles lässt sich ändern - auch der FDP-Vorsitz

Nach einem langen Wahlabend ist die FDP am Ende deutlich mit 4,3 Prozent an der Sperrklausel gescheitert. Der Bundesvorsitzende und Spitzenkandidat Christian Lindner zieht sich nicht nur vom Parteivorsitz, sondern auch von der Politik zurück. Damit tritt eine markante Persönlichkeit nach 25 Jahren von der Politbühne ab, die auch die NRW-Landespolitik prägte.

Hier zog Christian Lindner als damals jüngster Abgeordneter in den NRW-Landtag ein. Hier hatte er, nachdem die FDP aus dem Bundestag geflogen war, die parlamentarische Plattform, um die FDP zu profilieren und dann 2017 wieder in den Bundestag zu führen. Zuvor gelang ihm 2017 in NRW, die FDP zur Regierungspartei zu machen. Erstaunlich schnell verhandelte er mit Armin Laschet (CDU) den Koalitionsvertrag.

Christian Lindner polarisierte als Bundesfinanzminister und strikter Wächter der Schuldenbremse wie kaum ein zweiter Politiker der Ampelregierung. In der "D-Day-Affäre" fiel es dem Parteichef schwer, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass alles ohne sein Wissen geschah. Der Wahlkampfslogan der FDP lautete "Alles lässt sich ändern". Dies gilt nun auch für den Parteivorsitz und den Lebensweg von Lindner.

Die Wiederauferstehung der Linken

Während Angela Merkel für ihre Strategie der "asymmetrischen Demobilisierung" bekannt war - also das gezielte Einschläfern des gegnerischen Lagers - hat Friedrich Merz mit seiner umstrittenen Abstimmung mit der AfD im Bundestag das genaue Gegenteil bewirkt: eine asymmetrische Mobilisierung, insbesondere des linken Lagers.

Nach der Abstimmung im Bundestag trat die linke Spitzenkandidatin Heide Reichinnek ans Rednerpult und hielt eine kämpferische Brandrede gegen die AfD und die CDU. Sie ging danach viral und erzielte millionenfache Abrufe. Tausende Neumitglieder strömten in eine Partei, die nach der Abspaltung des BSW ums Überleben kämpfte.

Auch in NRW scheint die Linke, die sich 2012 aus dem Landtag verabschiedete, und bei der letzten Landtagswahl 2021 nur 2,1 Prozent errang, förmlich wiederauferstanden zu sein. Die 8,8 Prozent bei der Bundestagswahl - in NRW schnitt die Partei ähnlich gut mit 8,3 Prozent ab - lässt nun 13 Linke aus NRW in den Bundestag einziehen.

AfD unter dem Bundestrend

Die AfD bleibt mit 16,8 Prozent in NRW unter dem Bundesergebnis, das bei 20,8 Prozent liegt. Und sie liegt noch unter den 18 Prozent, die die AfD im Schnitt in Westdeutschland erzielte. Der punktuelle Erfolg in Gelsenkirchen liegt wohl zu großen Teilen an der Schwäche der dortigen SPD.