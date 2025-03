BVB-Krise: Kehl kündigt härtere Gangart vor Mainz-Spiel an

Stand: 28.03.2025, 09:58 Uhr

Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl kündigt wegen des enttäuschenden Saisonverlaufs beim BVB eine härtere Gangart an. Vor der Partie am Sonntag (17.30 Uhr) in Mainz ist der Druck bei den Dortmundern extrem hoch.