Bangen, hoffen und helfen: Die Regennacht in Ahlen

Stunden bevor das Unwetter kam, hatte die Stadt bereits einen Krisenstab einberufen. Am Ende wurde es aber nicht der ganz große Regen. Trotzdem: Einige Anwohner musste die Feuerwehr in Sicherheit bringen.

Julian Alker (links) und Kumpel Steven Tammen

Das Wasser in seinem Keller in der Ahlener Innenstadt reicht Julian Alker am frühen Morgen nur noch bis zu den Knöcheln. Neun Stunden haben er und seine Mitbewohner, Freunde und hilfsbereite Kleinunternehmer letzte Nacht versucht, eine noch größere Katastrophe zu verhindern.

Schaden bei über 10.000 Euro

" Waschmaschinen, Gefrierschränke, eigentlich die komplette Heizungsanlage - kaputt ", sagt Alker. Ein Kumpel rief ihn am späten Nachmittag an: Die Werse geht übers Ufer! Das Mehrparteienhaus liegt direkt in der Nähe, abschüssig zum Fluss. Innerhalb einer Stunde war der Keller vollgelaufen. Das Wasser stand über einen Meter hoch.

Evakuierung älterer Mitbewohner

Sandsäche verhindern die komplette Überflutung

Mitbewohner, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, brachten Einsatzkräfte am frühen Abend in Sicherheit. Julian Alker: " Danach ging es ums Pumpen und Sandsäcke. Die mussten wir erst schnell organisieren, dann verteilen - über 400 Stück. " Das wirkte - ab Mitternacht stieg der Pegel im Keller nicht mehr.

Viel Regen, aber glimpfliches Ende

Im Ahlener Krankenhaus, nur zwei Straßen weiter, mussten Patienten umziehen. Als Vorsichtsmaßnahme gegen einen Stromausfall. Drei Keller in Schulen liefen noch voll, dort ist heute schulfrei. Aber eine riesige Ahlener Hochwasser-Katastrophe ist ausgeblieben. Julian Alker räumt heute den Keller auf, wenn später hoffentlich alles trocken ist.

Krisenstab gibt Entwarnung

Am Vormittag gab dann auch der Krisenstab der Stadt Entwarnung. Am Donnerstag könne der Schulbetrieb wie gewohnt wieder weitergehen. Bis auf eine Ausnahme – an der Fritz-Winter-Gesamtschule können nur die fünften und sechsten Klassen zum Unterricht. Die älteren Schüler müssen vorerst bis Freitag mit dem Distanz-Unterricht vorliebnehmen.