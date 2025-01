Drei Zeugen sind für den dritten Prozesstag im Prozess um die versuchte Erpressung der Familie von Rennsport-Ikone Michael Schumacher geladen. Ob sie kommen, scheint allerdings fraglich. Alle drei stammen wohl aus dem Umfeld der Angeklagten. Einer kam schon zwei Mal seiner Ladung nicht nach. Dieses Mal wird die Polizei den Mann vorführen, wenn sie ihn denn zuvor antrifft. Bei einem weiteren Zeugen ist unklar, ob die Ladung rechtzeitig bei ihm eingetroffen ist. Bei dem dritten zumindest scheint dessen Erscheinen klar zu sein. An ein vorzeitiges Prozessende ist somit nicht zu denken - angestrebt hatte das Gericht das offenbar schon



Sabine Kehm hat abgesagt

Sabine Kehm informierte regelmäßig über Schumachers Gesundheitszustand

Prominenteste Zeugin heute wäre Sabine Kehm gewesen. Die Managerin des ehemaligen Formel-1-Weltmeisters und Vertraute der Familie hatte ihr Kommen aber wohl schon im Vorfeld abgesagt. Überraschend, denn die Anwälte der Familie Schumacher selbst wollten sie erneut im Zeugenstand sehen. Am vorherigen Prozesstag war das gescheitert, und zwar an einem der Verteidiger. Der hatte beklagt, von der Ladung Kehms nichts gewusst zu haben. So habe er sich nicht entsprechend vorbereiten können. Die 60-Jährige war so kurz vor Weihnachten umsonst aus der Schweiz nach Wuppertal gereist.

Neue Ermittlungen

Zu Prozessbeginn hatte Kehm eine ehemalige Krankenschwester in Diensten der Schumachers schwer belastet und so dazu beigetragen, dass nun gegen diese Krankenschwester wegen einer möglichen Beteiligung an der versuchten Erpressung ermittelt wird. Der geständige Hauptangeklagte hatte behauptet, die Pflegekraft sei genauso Mittäterin wie auch sein Mitangeklagter aus Wülfrath. Der arbeitete viele Jahre als Sicherheitsmann bei den Schumachers und hatte offenbar engen Kontakt zur Krankenpflegerin. Die Frau sei aber nicht direkt an der Tat beteiligt gewesen. Gemeinsam sollen sie sich laut Anklage in den Besitz von sensiblen Daten und Aufnahmen aus dem Privatbereich der Schumachers gebracht und versucht haben, von der Familie einen Millionen-Betrag zu erpressen.

Amtsgericht Wuppertal

Die erneute Befragung von Kehm rechtfertigen die Schumacher-Anwälte damit, dass diese weiter nachgeforscht habe. Es könnte dabei um die Verflechtungen zwischen der Krankenschwester und dem Sicherheitsmann oder den angeklagten Diebstahl der Schumacher-Fotos und Videos gehen. Womöglich wird man dazu am 22. Januar, beim nächsten Prozesstag, mehr erfahren.

Angeklagter verärgert