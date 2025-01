Einer der Cartoons zeigt Frauen, die in Vollverschleierung Fußball spielen – zu sehen in den identischen Ausstellungen in Oberhausen und im Dortmunder U. Der Cartoon witzelt über ein Problem muslimischer Kleidung: Der Fußball ist nämlich unter irgendeinem Gewand verschwunden. Eine andere Karikatur zeigt Jesus am Kreuz, der noch schnell ein Selfie seines Leidens macht. Die Lust an der Blasphemie als Kunstform wird in der Schau gefeiert. Der etwas sperrige Titel: Die Freiheit der Kunst – zehn Jahre nach "Je suis Charlie".