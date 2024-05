Europaweit erstes 3D-Herz-Hologramm in Bad Oeynhausen

Konzentriert zieht Kai Peter Friedrichs einen grauen Kasten nach unten. Daran hängen zwei kleine Bildschirme, die an leuchtende Brillengläser erinnern. Vor dem Kardiologen liegt eine Patientin im Herzkatheterlabor des Herz- und Diabeteszentrums Bad Oeynhausen, deren Mitralklappe nicht mehr richtig schließt. Kai Peter Friedrichs schaut durch die Brillengläser.

" Holoscope rotate ", sagt der Oberarzt und zeigt mit einem Finger vor sich in die Luft. So steuert Friedsrichs das 3D -Hologramm des Herzens, das er durch die Brille in der Luft schwebend vor sich sieht: " Da ist 3D der Gamechanger, weil man eben nicht nur die Klappe sieht oder das, was man am Herzen reparieren will, sondern man sieht auch zeitgleich seine Katheter und kann ganz feine Adjustierungen durchführen."

" Ein gewisser Science-Fiction-Effekt "

Die Montage verdeutlicht, was der Arzt in der 3D-Brille sieht: Das Herz des Patienten in Großaufnahme

Wenn ein Eingriff besonders schwierig ist, kann Oberarzt Kai Peter Friedrichs jetzt mit der neuen Technik arbeiten. " Es ist die erste Möglichkeit, wirklich live einen dreidimensionalen Eindruck von dem individuellen Patienten, von dem individuellen Herzen zu bekommen" , verdeutlicht Friedrichs, der seit Jahren Katheter-Eingriffe durchführt, den Unterschied zur bisher eingesetzten Ultraschall- und Röntgentechnik.

Erstmal setzen die Ärzte die neue Technik als Ergänzung zu den bisherigen 2D -Verfahren ein, doch in Zukunft kann die neue 3D-Holografie helfen, sagt Oberarzt Friedrichs: "Die Patienten werden immer kränker und komplexer und da kann es schon hilfreich sein, wenn wir so einen dreidimensionalen Eindruck vom gesamten Herzen bekommen."

Bad Oeynhausen erste Klinik mit der Technik in Europa