Münster feiert Jubiläum des Westfälischen Friedens

Für Oberbürgermeister Lewe ist der Westfälische Friede identitätsstiftend

" Der Westfälische Frieden ist identitätsstiftend für Münster ", so Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe. Die Beschäftigung mit dem Thema habe eine lange Tradition und suche immer wieder auch aktuelle Zusammenhänge.

Demonstration zum Auftakt

So beginnen die offiziellen Jubiläumsfeierlichkeiten denn auch mit einer Friedensdemonstration am 12. Mai. Rund 6.000 Schülerinnen und Schüler haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. Das Thema Frieden wird seit Anfang des Jahres in Projekttagen an den Schulen behandelt.