Flugzeuge am FMO können wieder fliegen

Am Mittwochabend ging es wieder los. Nach über zwei Wochen durfte die erste Maschine am FMO landen. In den Tage davor war auf der Rollbahn in Greven nur schweres Gerät unterwegs gewesen.

Die Starts und Landungen der Flugzeuge beanspruchen die Rollpiste stark. Nach achtzehn Jahren Betrieb wurde sie deshalb komplett erneuert. Für die Arbeiter am FMO bedeutete das Schwerstarbeit im Akkord.

70.000 Quadratmeter Asphalt

Der in die Jahre gekommene Asphalt auf der Start- und Landebahn musste komplett weg. Dreißig Meter breit breit und gut zwei Kilometer lang ist das Areal. Insgesamt über fünfhundert Arbeiter waren für das Bauprojekt rund um die Uhr im Einsatz.