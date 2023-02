Erste Flamingos des Jahres im Zwillbrocker Venn

Die Freunde des Zwillbrocker Venns freuen sich jedes Jahr, wenn dort die die Flamingos wieder auftauchen. Aber ungewöhnlich ist es nicht, dass die ersten dort um diese Zeit gesichtet werden. Im vergangenen Jahr waren sie allerdings erst gut zwei Wochen später da.

Noch kein "Saisonstart"

Es bedeutet auch nicht, dass die Kolonie dort jetzt täglich wächst. Es könne auch sein, dass es erst einmal nur eine kleine Stippvisite ist, sozusagen um das Gelände zu inspizieren, sagt eine Mitarbeiterin der Biologischen Station dort. Schließlich liegen die Wintergebiete der Flamingos teilweise nur rund 100 Kilometer westlich in den Niederlanden.

Bislang wurden sechs Flamingos gesichtet

Und da sie auch nicht - wie andere Vögel - in Schwärmen aus ihrem Winterquartier zurück kommen, sind die ersten Tiere auch kein Zeichen für einen nahen Start der Paarungs- und Brutsaison, erklärt Christoph Rückriem von der Biologischen Station im Venn. Die beginnt dann meistens Ende März, wenn deutlich mehr Tiere da sind. Rund 60 waren es im vergangenen Jahr.

Bislang wurde erst einmal sechs Flamingos gesichtet. Wie groß die Kolonie indiesem Jahr wird, ist nicht abzusehen, so Rückriem. In den vergangenen Jahren sind es jedenfalls von Jahr zu Jahr mehr geworden, " aber die Tiere machen, was sie wollen ".

Venn leidet unter Trockenheit

Bislang ist der Wasserstand vergleichsweise niedrig