Durchsuchung wegen illegaler Feuerwerkskörper in Ochtrup

Auf dem ehemaligen Munitionsdepot in Ochtrup werden zur Zeit noch Bunker durchsucht. In den Niederlanden hat die Polizei heute schon zwei Verdächtige festgenommen. Bei dem Einsatz heute gibt es Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und den Niederlanden. Die Polizei hofft, so kriminelle Netzwerke im Handel mit illegalen und hoch gefährlichen Feuerwerkskörpern zu zerschlagen.