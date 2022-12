Razzien in Sachen illegale Feuerwerkskörper auch in NRW

Zweiter Schlag der Ermittler gegen die Szene

Die Durchsuchungen sind der zweite Schlag der Ermittler gegen die Szene in dem Dreiländereck binnen weniger Monate. Bereits im Oktober hatten Ermittler elf Verdächtige in den Niederlanden festgenommen. Damals waren bei Durchsuchungen in der Grenzregion zwischen Niedersachsen, NRW und den Niederlanden rund 350 Tonnen illegale Pyrotechnik im Wert von rund 25 Millionen Euro beschlagnahmt worden. Die aktuellen Razzien stehe mit den Beschuldigten in dem früheren Verfahren aber nicht im Zusammenhang, so die Polizei.