3-D-Drucker für Uniklinik Münster

Gedruckte Modelle für knifflige Operationen

Prof. Dr. Martin Schulze, Orthopäde und Unfallchirurg an der Uniklinik Münster

Was die beiden 3-D-Drucker am UKM bereits herstellen können sind maßstabsgetreue Modelle von Kopf oder Wirbelsäule. Das dient eher der Forschung oder hilft den Medizinern vor Operationen. Vor kniffligen Eingriffen können sie die verletzten oder erkrankten Körperteile einfach ausdrucken und sich in Ruhe anschauen. Es geht also um verschiedene medizinische Hilfsmittel in der Orthopädie. "Mit dem neuen Drucker sind wir in der Lage, Dinge zu drucken, als individuelles Instrument" , sagt der Orthopäde und Unfallchirurg Prof. Dr. Martin Schulze, "steril, am OP-Tisch und für sehr komplexe Eingriffe geeignet."

3-D-Center wohl einmalig in Deutschland

Mit dem 3-D-Drucker drucken die Mediziner in Münster zum Beispiel Modelle von Knochen.

Laut Uniklinik Münster ist das 3-D-Center bislang einmalig in Deutschland. Vorbild sind Krankenhäuser in Belgien, die seit kurzer Zeit in ähnlicher Weise arbeiten. Die Universitätsmedizin in Münster hatte die beiden riesigen Spezialgeräte bereits vor einem ein halben Jahr bekommen - ab sofort sollen sie den Medizinern im Krankenhausalltag weiterhelfen.

