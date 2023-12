Drohnenshow statt Feuerwerk in Bad Salzuflen

Es ist die einzige städtische Drohnenshow zu Silvester in ganz Nordrhein-Westfalen. "Von dem klassischen Feuerwerk, so wie traditionell in den Vorjahren haben wir uns in Abstimmung mit der Politik bereits verabschiedet" , sagt Bad Salzuflens Bürgermeister Dirk Tolkemitt. "Wir freuen uns sehr, unseren Gästen ein neues und außergewöhnliches Glanzlicht präsentieren zu können."

Show startet kurz vor Mitternacht

Insgesamt 100 Drohnen sollen den Himmel über dem Kurpark in Bad Salzuflen in der Silvesternacht erleuchten. Kurz vor Mitternacht steigen die Drohnen in die Luft, die Show soll etwa 10 bis 15 Minuten dauern.

Was genau die Drohnen in den Himmel zeichnen, verrät die Stadt noch nicht. "Wir wollen unsere Gäste überraschen" , sagt Felix Kleemeyer vom Stadtmarketing, der die Drohnenshow organisiert hat. Nur so viel verrät Kleemeyer: Einen Countdown wird es geben und auch Wahrzeichen der Stadt werden zu sehen sein.

Stadt betont Umweltschutz

Drohnen seien im Vergleich zu Feuerwerk deutlich leiser und umweltfreundlicher, heißt es von der Stadt, aber "mindestens genau so sichtbar" .