Mehr Böllerverbotszonen zu Silvester in NRW

Zudem wolle die Stadt durch die neue Regelung Ordnungs- und Rettungskräfte besser schützen. Raketen und anderes Feuerwerk, bei dem es vor allem um die sichtbaren Leuchteffekte gehe, seien von dem Verbot nicht betroffen, heißt es weiter. Bei Verstößen müssten Betroffene mit Geldbußen bis zu 200 Euro rechnen.

Bochum und Münster sperren erstmals Bereiche

In Bochums Partyviertel wurde es durch Böller gefährlich.

Mehrere Kommunen haben in den vergangenen Wochen mögliche Böllerverbotszonen geprüft - mit unterschiedlichem Ergebnis. So wird die Stadt Bochum erstmals in einer Straße des Partyviertels "Bermuda-Dreieck" das Zünden von Böllern verbieten. Dort war es im Vorjahr zu Ausschreitungen gekommen. Böller und Raketen waren inmitten des Partytrubels gezündet worden und wurden auch in Richtung Polizeibeamte geworfen.

Auch in Münster wird es erstmals Verbotsbereiche für das Silvesterfeuerwerk geben - auf dem Domplatz, dem Bahnhofsvorplatz sowie dem Prinzipalmarkt. " In der zurückliegenden Silvesternacht ist es in diesen Bereichen zu einem leichtfertigen und unsachgemäßen Umgang mit Pyrotechnik gekommen. In der Folge waren leider auch Verletzungen und Gefährdungen von Personen festzustellen ", begründet Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer die Entscheidung der Stadt.

Dortmund appelliert an Vernunft

Die Stadt Dortmund geht den entgegengesetzten Weg. Erstmals seit 2016 soll es keine erweiterten Verbotszonen für Pyrotechnik in diesem Jahr geben. Die Stadt appelliert damit an die Vernunft der Bürger, die in den vergangenen Jahren überwiegend friedlich gefeiert hätten.

Einzige Ausnahme bleibt der Dortmunder Friedensplatz, auf dem auch an diesem Silvester kein Feuerwerk gezündet darf - weil die Stadt eine Benefiz-Silvesterparty veranstalten will zugunsten von sozialen Projekten, unter anderem für Kinder.

Duisburg: Verbot bindet zu viel Personal

In Duisburg gab es Pyro-Angriffe auf Einsatzkräfte

Auch in Duisburg wurden Verbotszonen für dieses Silvester diskutiert. Stadt und Polizei haben sich letztendlich dagegen entschieden, weil deren Überwachung zu viel Personal binden würde, heißt es. " Weiterhin ist davon auszugehen, dass sich die Problematik so lediglich in andere Bereiche verlagern würde ", sagte ein Stadtsprecher.

Im Vorjahr habe es im gesamten Stadtgebiet Angriffe auf Passanten, Polizei oder Rettungskräfte gegeben, so der Sprecher weiter. Deshalb würden Polizei und Ordnungskräfte an diesem Silvester verstärkt und weiterhin flexibel eingesetzt, um auf aktuelle Geschehnisse bestmöglich reagieren zu können.

Viele Städte sehen keinen Bedarf für strengere Regeln

Böllerverbotszone um die Düsseldorfer Altstadt

Viele anderen Kommunen in NRW sehen dagegen keinen Bedarf für ein Böllerverbot oder gesonderte Feuerwerkszonen, etwa Kleve, Neuss oder Bonn. Einige Städte wie zum Beispiel Mönchengladbach verweisen auf das geltende Sprengstoffgesetz. Danach ist das Zünden von Pyrotechnik in der Nähe von Krankenhäusern, Kirchen, Kinder- oder Seniorenheimen sowie anderen brandempfindlichen Anlagen sowieso untersagt.

Die Stadt Düsseldorf setzt weiter auf eine unveränderte Verbotszone, die die komplette Altstadt und die Rheinuferpromenade umfasst. " Diese Umsetzung hat sich in den vergangenen Jahren mit kleinen Optimierungen bewährt ", erklärte ein Stadtsprecher.

Im vergangenen Jahr hatten Ordnungskräfte knapp hundert Verstöße festgestellt, mehr als 4.000 Feuerwerkskörper waren an den Zugängen zur Verbotszone in großen Wassercontainern unbrauchbar gemacht worden.