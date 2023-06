Deutscher Bauerntag in Münster: Angespannte Stimmung bei Landwirten

Schon am Vormittag herrschte großer Andrang vor dem Eingang zum Messe- und Kongresszentrum der Halle Münsterland. Mehrere hundert Teilnehmer aus Agrar- und Landwirtschaft sowie Gäste aus der Politik sind gekommen. Sie nehmen an der Versammlung teil, um Stellung zu beziehen und dringende Zukunftsfragen zu klären.

Die so genannte Zeitenwende hat die Außen- und Sicherheitspolitik verändert und Versorgungssicherheit wieder in den Mittelpunkt gerückt. Doch Inflation, Energiekrise und Klimawandel stellen die Bauern vor große Herausforderungen. Der Druck auf viele Betriebe wächst.

Landwirte trafen Ministerin

Steigende Kosten, fallende Erzeugerpreise - die Stimmung bei vielen Landwirten ist angespannt. Das wird auch beim Bauerntag in Münster deutlich. Zum Auftakt haben sich Vertreter des Bauernverbandes mit NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen ausgetauscht. Sie zeigte Verständnis für die Sorgen und Probleme der Landwirte.

Vor allem beim Thema Tierwohl stehen viele landwirtschaftliche Betriebe vor großen Herausforderungen. Ställe müssen umgebaut werden, doch um praxistaugliche Möglichkeiten zu schaffen, brauche es mehr Unterstützung von der Bundespolitik.

Die Landwirtschaft in Deutschland ist systemrelevant und muss arbeitsfähig bleiben. Bauernpräsident Joachim Rukwied

Rukwied: Heimische Landwirtschaft stärken

Vor allem junge Landwirte benötigen dringend Perspektiven, sagt er. Es brauche politische Rahmenbedingungen, die die heimische Landwirtschaft stärken und zukunftsfähig machen. Die deutschen Bauern seien bereit, die Ernährung zu sichern, das Klima zu schützen und die Artenvielfalt zu erhalten.

Mit Spannung warten die Landwirte deshalb am Donnerstag auf die Rede von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Per Videogruß meldet sich ebenfalls am Donnerstag Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu Wort. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) redet persönlich in der Halle Münsterland.