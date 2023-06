Bauerntag in Münster: Landwirte stellen Forderungen

Die rund 500 Delegierten aus der Landwirtschafts-Branche erwarten auf dem Deutschen Bauerntag in Münster von Hendrik Wüst und Cem Özdemir nicht nur schöne Begrüßungsreden und Lippenbekenntnisse zur Landwirtschaft, sondern auch konkrete Antworten auf Forderungen ihrer stark im Wandel begriffenen Branche.

NRW -Ministerpräsident Wüst warnt vor Scheinlösungen

Beim Thema Tierwohl warnte der Ministerpräsident am Donnerstagmorgen vor Scheinlösungen und machte dies an einem Beispiel deutlich. Wenn frische Frühstückseier aus guter Haltung kommen, bei der Weiterverarbeitung in der Industrie diese Eier aber aus dem Ausland und dort aus enger Käfighaltung stammen, sei das nicht gut. Der Ministerpräsident forderte auf dem Bauerntag gleiche europaweite Wettbewerbsbedingungen.

Wüst räumte vor den Landwirten ein, dass die Lebensmittelerzeugung zu lange als selbstverständlich hingenommen wurde. Es müsse in der Politik wieder klar sein, dass die Erzeugung von Lebensmitteln wieder Priorität hat. Deshalb bräuchten die Landwirte verlässliche Rahmenbedingungen.

Landwirten fehlt Planungs- und Finanzierungssicherheit

Bauernpräsident Joachim Rukwied forderte in seiner Grundsatzrede am Mittwoch eine Zeitenwende in der Landwirtschaftspolitik. Dabei übte er scharfe Kritik an der Ampel-Koalition.

In Rukwieds Rede ging es beispielsweise um die ökonomischen Rahmenbedingungen für die Tierhaltung in Deutschland. Zurzeit gibt es vier Haltungsstufen für Schweine - jeder Umbau hin zu mehr Platz - kostet Geld. Vielen Landwirten fehle Planungs- und Finanzierungssicherheit, beklagt der Bauernpräsident.

Ein anderes Diskussionsthema: Das staatliche Tierhaltungslogo soll möglichst schnell ausgeweitet werden. Es soll nicht nur beim Schweinefleisch im Supermarkt zu finden sein, sondern auch beim Rindfleisch.

Positionspapier mit Forderungen

Die Politik in Berlin müsse dafür Sorge tragen, dass die Tierhaltung in Deutschland eine Zukunft habe. " Das hilft auch den Tieren. Schauen Sie mal in spanische Ställe. Viele Importe kommen aus Ställen zu uns, wo Tierwohl ein Fremdwort ist ", so Rukwied am Mittwoch.

Der Deutsche Bauerntag findet in diesem Jahr unter dem Motto "Perspektiven schaffen - Zukunft bauen" in Münster statt. Zum Abschuss ihres Treffens wollen die Landwirte eine "Münsteraner Erklärung" verabschieden - ein gemeinsames Positionspapier mit klaren Forderungen an die Politik. Der Deutsche Bauerntag ist die wichtigste Versammlung der Landwirtschaft bundesweit.