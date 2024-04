Ärger um Wohnungsbau-Projekt in Detmold

Der Bürgermeister von Detmold Frank Hilker ist verärgert. Die Stadt will bezahlbaren Wohnraum schaffen – und sieht sich von der Bundesanstalt für Immobilien blockiert, so der Bürgermeister. Wenn es hart auf hart kommt, will Detmold die Bundesanstalt für Immobilien verklagen.

Bürgermeister Frank Hilker

Denn die Behörde fordert von der Stadt eine Million Euro Fördergelder zurück. Die Kommune werde es nicht schaffen, die 84 Wohnungen bis Ende des Jahres zu bauen. Das sei jedoch die Bedingung für die Zuschüsse gewesen.

"Das macht uns vor Ort fassungslos. 700 Menschen suchen Wohnraum." Frank Hilker, Bürgermeister Detmold

Vor vier Jahren kaufte Detmold leerstehende Siedlungshäuser, in denen vor Jahren Familien britischer Soldaten gewohnt hatten. 84 Wohnungen sollten nach modernstem Standard renoviert und später günstig vermietet werden. Die Bundesanstalt für Immobilien gewährte der Stadt einen Preisnachlass von einer Million Euro – allerdings mit einer Bedingung: Die Wohnungen sollen bis Ende dieses Jahres fertig sein.

Hohe Bauzinsen lähmen Wohnungsmarkt

Wegen Corona, hoher Bauzinsen und des Handwerkermangels habe sich der Wohnungsbau verzögert, erklärt Bürgermeister Frank Hilker und verweist auf die Baumisere überall in Deutschland. Auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) prognostiziere für 2024 lediglich 265 000 neue Wohnungen. Ziel des Bundesbauministeriums sei es aber gewesen, fast doppelt so viele Wohnungen bauen zu lassen.

Gelände für neue Wohnungen

Die schwierigen Rahmenbedingungen beim Bau in den letzten Jahren müsse auch die Bundesanstalt für Immobilien bei ihrer Rückforderung berücksichtigen.

Bundesanstalt für Immobilien bleibt hart

Doch die Bundesbehörde verweist auf Verträge. Sie schreibt: "Bis heute – mehr als dreieinhalb Jahre nach Veräußerung der Liegenschaft – ist mit konkreten baulichen Maßnahmen noch nicht begonnen worden. Vor diesem Hintergrund reicht ein allgemeiner Verweis auf (gesellschafts-)politische oder wirtschaftliche Umstände nicht aus, um eine Fristverlängerung zu rechtfertigen".

Bürgermeister Frank Hilker ärgert sich maßlos über dieses Schreiben. Erst vor einem Jahr habe Detmold einen Investor gefunden, der bereit ist, die 84 Wohnungen nach modernstem Standard energiesparend zu sanieren.

Investor steigt bei Rückzahlung aus