Wie ein AfD-Empfang in Münster parteiintern für Unruhe sorgt

Daher wurde Blex, der schon seit Längerem umstritten war, kurzerhand aus der Landtagsfraktion geworfen. Er sitzt weiter als fraktionsloser Abgeordneter im Landtag. Allerdings blieb er Parteimitglied, da an ein Parteiausschlussverfahren sehr viel höhere juristische Hürden gelegt sind. Die Außenwirkung des gemeinsamen Auftritts - so sagt Landeschef Vincentz - sei schwierig. Vincentz spricht im Falle von Blex von einem immer noch vorhandenen "Vertrauensbruch". Den gemeinsamen Auftritt in Münster will er keinesfalls als neuerlichen Schulterschluss mit Blex verstanden wissen.

Hausgemachtes Problem aus Vincentzs eigener Fraktion?

Hinter dem Empfang steht ein weiterer Landtagsabgeordneter: Daniel Zerbin sitzt seit Mai für die AfD im Parlament. Er selber sagt, sein Bezirksverband wolle " das gesamte Meinungsspektrum der AfD abbilden ". Alle Redner seien persönlich von ihm eingeladen worden.

Dass Zerbin die umstrittene Einladung an Blex ausgesprochen hat, ist wenig überraschend. Beide pflegen auch weiterhin enge Kontakte miteinander. Nach WDR-Informationen hatte sich Zerbin damals gegen den Fraktionsausschluss Blex' ausgesprochen. Mit dem von ihm organisierten Empfang dürfte Zerbin seiner Partei trotzdem weiteren Streit einbrocken. Schon kurz nach Bekanntwerden des Empfangs gab es große Unruhe in der Partei. In Mails an Journalisten war die Rede davon, dass der rechtsextreme Parteiflügel um Björn Höcke jetzt auch in NRW schleichend die Kontrolle übernehme.

Dies allem will Martin Vincentz als Parteichef nun entgegen treten. Er sagt, er sei der Parteichef für alle Strömungen in der NRW-AfD, auch wenn er sicher eher ungerne mit Björn Höcke und Christian Blex auf einer Bühne steht. Er werde aber in Münster teilnehmen und im Zusammenhang mit dem Empfang " sicher auch das ein oder andere kritisch kommentieren ", so Vincentz. Außerdem - so sagt er - " canceln sich Konservative nicht untereinander ".

Über das Thema berichtet der WDR u.a. im Westblick auf WDR 5.