Festnahme nach Kita-Brand in Bad Salzuflen

Es deute vieles auf vorsätzliche Brandstiftung hin, sagte ein Polizeisprecher in Bielefeld am Donnerstag. Zur Schadenshöhe könne noch keine Aussage getroffen werden. Der Staatsschutz ermittele.

Nachdem es in der Nacht zum Montag zum dritten Mal in dem Rohbau gebrannt hatte, gab es nur drei Tage später erneut ein Feuer.

Kitabau in Flammen

Der Rohbau stand in der Nacht zum Donnerstag vollständig in Flammen, so die Feuerwehr. Von mehreren Seiten schlugen die Flammen aus dem Gebäude. Die enorme Hitze hat auch ein Baustellenfahrzeug und einen Kran massiv beschädigt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Erst am Montag hatte der Eingangsbereich der Einrichtung kurzfristig gebrannt. Auch dieses Feuer war mit Vorsatz gelegt worden, teilte die Polizei mit. Geklärt werden soll jetzt, ob es zwischen den Bränden einen Zusammenhang gibt.

Brände in Kita zum wiederholten Mal

Bereits in der vergangenen Woche hatte es einen Brand in der Kita gegeben – und auch im November 2023 gab es in der Einrichtung ein Feuer. Damals war das komplette Obergeschoss des Rohbaus ausgebrannt.

Im November war das Obergeschoss ausgebrannt

Zudem war damals an der Außenwand ein israelfeindlicher und pro-palästinensischer Schriftzug entdeckt worden. Der Träger der Kita hat laut Polizei keinen Bezug zum jüdischen Glauben oder zum Staat Israel.