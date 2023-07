EM-Effekt: Mädchenfußball boomt in OWL

Stand: 17.07.2023, 17:13 Uhr

Beim Bielefelder Verein TuS Quelle boomt der Mädchenfußball. In zwei Jahren hat sich die Abteilung mehr als verdreifacht. Weil das in vielen Vereinen in Ostwestfalen-Lippe so ist, sollen jetzt kreisübergreifende Ligen für Juniorinnen entstehen.

Von Max Meis