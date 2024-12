RW Essen verliert auch bei Schlusslicht Osnabrück

Forscher Beginn, früher Rückstand

RWE begann die Partie beim Tabellenletzten durchaus forsch, störte den Gegner schon mit Forechecking in dessen Hälfte. Das brachte zwar noch keine Torchancen ein, aber es entwickelte sich eine interessante Partie mit hohem Tempo und zahlreichen Zweikämpfen. In der die Gastgeber schon bald jubeln durften.

In der 16. Minute drosch Dave Gnaase die Kugel aus fünf Metern hoch zum 1:0 in die Essener Maschen. Vorausgegangen war eine unübersichtliche Szene mit Ping-Pong-Charakter im RWE-Strafraum, als die Essener Abwehr den Ball irgendwie nicht geklärt bekam.

RWE reagiert mit verstärkter Offensive

RWE zeigte sich kurz geschockt, antwortete dann aber mit verstärkter Offensive. Nach einer guten halben Stunde boten sich dem Team auch gleich zwei gute Möglichkeiten. Zunächste scheiterte Ramien Safi nach Julian Eitschbergers Flanke mit einem Schuss an VfL-Keeper Lukas Jonsson, zwei Minuten später setzte Leonardo Vonic einen Kopfball nach Flanke von Thomas Eisfeld nur knapp über die Querlatte.

Die Pause dürfte Trainer Koschinat genutzt haben, um seinen Jungs noch einmal Mut zuzusprechen - jedenfalls vertraute er weiter der Startelf. Die versuchte auch gleich wieder das Kommando zu übernehmen. Essen generierte viel Ballbesitz, prallte mit seinen Angriffsversuchen aber immer wieder zeitig ab an der Osnabrücker Abwehrmauer.

Osnabrücker Abwehrmauer steht

Die Partie plätscherte ohne größere Höhepunkte dahin - das war keine gute Nachricht für die Essener. Sie schafften es einfach nicht, die Gastgeber so wirklich in Verlegenheit zu bringen. Zu allem Überfluss handelte sich Mustafa Kourouma in der Nachspielzeit wegen wiederholten Foulspiels auch noch die Gelb-Rote Karte ein. Und anschließende markierte der VfL auch noch das 2:0. Bashkim Ajdini verwaandelte einen Foulelfmeter (90.+7). So blieb es beim letztlich verdienten Sieg für Osnabrück. Das sich RWE damit bis auf zwei Zähler in der Tabelle annäherte.

Essen hingegen - das kann man auch vor dem Jahresabschluss-Heimspiel gegen VfB Stuttgart II (Sa., 21.12.2024) schon sagen - wird über die Weihnachtstage immer mal wieder über den bevorstehenden vehementen Abstiegskampf nachdenken müssen.