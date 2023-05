Mädchenfußballtag: Wer fair spielt, gewinnt!

"Viele sind jetzt angekommen"

Trotz anfänglicher Zweifel, ob alles auch funktioniert, sieht Trainer Büning bereits die ersten Erfolgsgeschichten: "2015 sind viele Mädchen aus Syrien und Afghanistan gekommen. Man merkt, wie gut ihnen das Projekt getan hat" , erzählt er. Durch den Mannschaftssport haben sie Kontakt zu deutschen Mädchen geknüpft, ihre Sprache verbessert und Anschluss gefunden. "Viele sind jetzt angekommen. Sie haben ihren Abschluss gemacht und ihre Ausbildung begonnen. Das hat sich richtig gelohnt" , erzählt der Organisator und Trainer mit strahlenden Augen.

Zum dritten Mal mit dabei

Hamren Khalaf kam 2017 nach Deutschland. Das Fußballspielen hat ihr geholfen, Kontakte zu knüpfen.