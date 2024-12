Großer Zuschauerzuspruch in Münster

In Münster herrscht bereits seit dem Erreichen und der Auslosung des Halbfinals Ende November Vorfreude auf diese Partie. " Wir verspüren in der Stadt ein richtiges Pokalfieber ", sagte Vereinspräsident Jürgen Aigner vergangene Woche. " Ich bin von sehr vielen Menschen angesprochen worden, die teilweise schon längere Zeit nicht mehr beim USC Münster gewesen sind, sich jetzt aber eine Karte gekauft haben und schon voller Vorfreude auf Dienstag hinfiebern. "

Am Montag vermeldete der Verein, dass für die Partie nur noch Stehplätze verfügbar seien. Damit könnte die Sporthalle am Bergi Fidel erstmals seit langer Zeit ausverkauft sein. Vor Ort sein werden auch Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe und der Präsident des Westdeutschen Volleyball-Verbandes Hubert Martens. " Es wird so oder so das Spiel des Jahres ", sagt Aigner. " Wenn es unseren Spielerinnen dann noch gelingt, ein wunderbares, emotionales Volleyballmatch abzuliefern, wäre das die Kirsche auf der Sahnetorte. "

Münster freut sich auf anderen Gegner als Stuttgart

" Ich bin sehr hyped ", sagt USC-Diagonalangreiferin Mia Kirchhoff. " Ein Pokal-Halbfinale habe ich bisher erst einmal in meiner Karriere erlebt und das war auswärts gegen Stuttgart. Jetzt zu Hause gegen Aachen wird etwas ganz anderes. " Seit dem letzten Finaleinzug im Jahr 2006 stand der USC drei Mal im Halbfinale und musste sich jedes Mal (2014, 2015 und 2021) dem MTV Stuttgart mit 0:3 geschlagen geben.

In diesem Jahr sind jedoch die Ladies in Black Aachen die Gegnerinnen im Spiel um den Finaleinzug. Damit treffen zwei Teams auf ähnlichem sportlichen Niveau aufeinander, die sich erst am Wochenende in der Bundesliga ein packendes und enges Duell geliefert haben. Mit 3:2 (32:30, 22:25, 23:25, 25:22, 15:10) setzte sich am Samstagabend Münster in einem Fünf-Satz-Krimi in Aachen durch und entschied Teil eins des Doppelpacks für sich.