Meinerzhagen: Pilotprojekt soll kontaktloses Bezahlen attraktiver machen

Viele kleinere Geschäfte, vor allem auf dem Land, nutzen nach wie vor keine Kartenzahlung. Für sie lohnt es sich einfach nicht, denn pro Transaktion fällt eine Gebühr von 10 bis 30 Cent an. Auch das Kartenlesegerät kostet sie eine monatliche Gebühr.

Die Volksbank in Meinerzhagen will das kontaktlose Bezahlen mit Kreditkarte gegenüber der Bargeldzahlung attraktiver machen. Und zwar, indem sie in den nächsten zwei Jahren diese Gebühren für Händler übernimmt. Die Bank will dann beobachten, ob sowohl Händler als auch Kunden tatsächlich mehr kontaktloses Bezahlen nutzen.

