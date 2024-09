Zum Geburtstag gibt es keinen Kuchen, stattdessen Alltagsprogramm. Der Elefantenbulle Bindu, zum Beispiel, muss am Vormittag auf die Waage. Danach geht es zur Fußpflege mit der Flex. Der Pfleger ist dabei durch dicke Gitterstäbe vom Tier getrennt. Bindu hält seinen Fuß hin. Das hat er im täglichen Training gelernt.

Jurassic-Park im Kölner Zoo

In Erinnerungen schwelgen ist an diesem besonderen Tag aber durchaus erlaubt. " Für mich war das ein bisschen wie Jurassic Park, weil wir ja so große Tore haben. Und dann gingen diese riesigen Tore auf und da kamen die Elefanten raus, das war schon gigantisch ", schwärmt der heutige Zoo-Direktor Theo Pagel, damals Kuratoriums-Mitglied.

Eigener Nachwuchs durch neue Bauweise

Zwei Jahre lang hatte der Zoo an dem neuen Elefantenpark gebaut, mit seinen dicken Betonwänden im Innenbereich und den schweren Eisentoren. So errichtet, dass auch Bullen gehalten werden können.

Jubiläum im Kölner Zoo: Elefantenpark wird 20

" Das war das erste Mal, dass wir auch ein Konzept hatten, für diese Tiere mit Bullen und Kühen, also mit dem Ziel, zu züchten! Was wir dann ja auch in den letzten 20 Jahren erfolgreich praktiziert haben ", erzählt Zoo-Direktor Theo Pagel. Die meisten Zoos verzichten auf Haltung männlicher Elefanten, weil während der Paarungszeit die Gefahr für Tierpfleger zu groß ist. Im Kölner Zoo können die großen Tore elektronisch gesteuert werden und die Tierpfleger müssen nicht in direkten Kontakt mit den Tieren kommen.

" Dimension ist beeindruckend "

Der erste im Kölner Zoo geborene asiatische Elefant kam zwei Jahre nach der Eröffnung des neuen Parks zur Welt: Ganz Köln feierte damals die Geburt von Marlar, die inzwischen selbst schon Mama geworden ist. Aktuell leben zwei Bullen und acht Kühe auf dem insgesamt zwei Hektar großen Gelände, auf das Zoo-Direktor Pagel stolz ist.

Das ist eine Anlage, die allein schon durch ihre Dimension beeindruckt. Das sind immerhin zehn Prozent des gesamten Zoos. Theo Pagel, Zoo-Direktor

