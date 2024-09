In den Westfalenhallen liegt Tabakrauch in der Luft. Besucherinnen und Besucher sitzen in Sesseln und probieren Zigarren, Shishas, Vapes. Menschengruppen unterhalten sich auf Englisch, Spanisch oder Chinesisch. Es ist wieder InterTabac: Zur Tabakmesse in Dortmund kommen Branchenmitglieder aus der ganzen Welt.

Lisa (l.) und Jen arbeiten für ein Düsseldorfer Geschäft, das Cannabis-Zubehör verkauft.

Lisa und Jen arbeiten für ein Düsseldorfer Geschäft, das unter anderem Cannabis-Zubehör verkauft. Sie schauen sich im Auftrag ihrer Chefs nach Innovationen um. Für Lisa geht es aber auch ums Networking: Sie organisiert Veranstaltungen für Frauen, die in der Cannabis-Branche unterwegs sind. "Wir müssen in der Szene daran arbeiten, dass wir mehr Frauen werden" , sagt sie.

Von der E-Zigarette über Wasserpfeifen bis zum Nikotinkissen

Auf der Messe präsentieren sich mehr als 700 Aussteller aus knapp 70 Ländern. Sie verkaufen E-Zigaretten, Wasserpfeifen, Zigarren oder Nikotinkissen aus Schweden. Außerdem bieten sie jede Menge Zubehör an: zum Beispiel Filter, Etuis, Kohle oder Pfeifenreiniger. In einer Messehalle dreht sich alles um Vapes. Die E-Zigaretten sind bei Jugendlichen beliebt und unter anderem der EU -Kommission ein Dorn im Auge.

Sogenannte Vapes gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Die E-Zigaretten spielen eine wichtige Rolle auf der Messe.

Lisa und Jen interessieren sich dafür weniger, sie setzen sich eher mit Zubehör auseinander. "In den letzten Jahren sind Aktivkohlefilter ein ganz großes Thema geworden - in allen Formen, Variationen und Farben" , erklärt Jen. Die Filter helfen dabei, die Menge an Schadstoffen zu reduzieren, die beim Rauchen in die Lunge gelangen. Das soll zum Beispiel für besseren Geschmack sorgen.

Zeitgleich findet Cannabis-Messe und -Konferenz statt

Auf einer Bühne im Eingangsbereich diskutieren Branchen-Experten zum Beispiel über den Einsatz von Cannabis in der Medizin.

Zeitgleich ist in den Dortmunder Westfalenhallen eine Cannabis-Messe gestartet. In einem weißen Zelt vor dem Eingang stellen Aussteller ihre Produkte vor. Auf einer Bühne im Eingangsbereich findet eine Konferenz statt, auf der Branchen-Experten über aktuelle Themen diskutieren.