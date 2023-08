Neues Schulungszentrum in Werne - Trainingsstrecke für Wasserstoff

Der Ferngasnetzbetreiber Open Grid Europe ( OGE ) baut derzeit an seinem Standort in Werne ein europaweit einmaliges Trainingszentrum. In einer neuen Halle werden die gängigen Rohre, Armaturen und Messgeräte aufgebaut. An dieser Installation können dann die Teilnehmer ausprobieren, wie sich Wasserstoff, der aus einem eigenen aufgestellten Tank kommt, in den Leitungen verhält.

Trainingsstrecke ebnet Weg zu klimaneutraler Energieversorung

Die Trainingsstrecke sei ein wichtiger Puzzlestein beim Aufbau einer klimaneutralen Energieversorgung mit Wasserstoff, so OGE -Vorstandschef Jörn Bergmann. Dafür investiert Deutschlands größter Fernnetzbetreiber zehn Millionen Euro.

Ab dem kommenden Jahr werden die rund 500 OGE -Beschäftigten an den Test-Anlagen trainiert. Aber auch die Techniker anderer Netzbetreiber aus dem In- und Ausland seien willkommen, so der OGE -Chef.