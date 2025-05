WEITERE NACHRICHTEN

USA und Ukraine einigen sich auf Wirtschaftsabkommen • Die Ukraine hat sich nach langem Ringen offenbar auf ein Abkommen mit den USA geeinigt. Darin steht, dass die USA Zugriff auf Rohstoffe in der Ukraine bekommen, im Gegenzug investieren die USA in das Land und helfen beim Wiederaufbau. Über das Abkommen war wochenlang verhandelt worden.

Ruhrfestspiele Recklinghausen beginnen • Das Festival feiert heute seinen Auftakt mit dem traditionellen Kulturvolksfest. Im Park um das Festspielhaus läuft dabei eine Mai-Kundgebung des DGB und ein vielfältiges Familienprogramm. Am Samstag gibt es dann die Eröffnungspremiere des sechswöchigen Theaterfestivals.

Wallfahrt Kevelaer wird eröffnet • Heute wird die zweitgrößte deutsche Wallfahrt im niederrheinischen Kevelaer eröffnet. Mit drei symbolischen Hammerschlägen und den in drei Sprachen - Deutsch, Lateinisch und Niederländisch - gesprochenen Worten " Öffnet die Tore eures Herzens Christus, dem Erlöser " öffnet Reinhard Kardinal Marx am Vormittag das Pilgerportal der Kevelaerer Marienbasilika.

Rechtsextreme Demo und Gegendemo in Gelsenkirchen • In der Ruhrgebietsstadt steht die Polizei heute vor einer größeren Herausforderung. Neben Versammlungen zum 1. Mai gibt es mittags eine Demo der rechtsextremen Partei "Die Heimat". Sechs Bündnisse haben zu Gegendemos aufgerufen. Die Polizei rechnet hier mit einer vierstelligen Teilnehmerzahl. Beide Seiten sollen strikt auseinander gehalten werden und auf unterschiedlichen Routen unterwegs sein.

Eine 19- und eine 17-Jährige wurden schwer verletzt

Schwerer Unfall in Remscheid • In Remscheid hat kurz vor Mitternacht ein Autofahrer mit seinem Wagen zwei Fußgängerinnen angefahren und dabei schwer verletzt. Einen Anschlag schloss ein Sprecher der Polizei aus. Eine 19-Jährige musste mit lebensbedrohlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Eine 17-Jährige wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Zur Zeit des Unglücks waren viele Menschen am Unglücksort unterwegs, weil in der Nähe ein Feuerwehrfest stattfand. Die Unfallursache sowie weitere Informationen waren in der Nacht zunächst nicht bekannt.

Indischer Militärschlag in Pakistan? • Pakistan rechnet nach Angaben seines Informationsministers Attaullah Tarar in Kürze mit einem Angriff des indischen Militärs. Jegliche Aggression würde entschieden beantwortet, warnte er. Der Hintergrund: Am 22. April hatten bewaffnete Angreifer auf einer Bergwiese in einem Urlaubsgebiet der Himalaya-Region 26 Menschen getötet - vorwiegend indische Touristen. Die Regierung in Neu-Delhi wirft dem Nachbarstaat eine Beteiligung vor, was von Pakistan bestritten wird.

Kundgebung der Opposition in der Türkei • Für den 1. Mai sind gemeinsame Kundgebungen der türkischen Opposition mit den Gewerkschaften geplant, allerdings nicht am zentralen Taksim-Platz in Istanbul. Trotz Demonstrationsverbots wollen einige Gruppen ihre Kundgebungen dort abhalten. In der Vergangenheit gab es dabei regelmäßig schwere Zusammenstöße mit der Polizei.

DFB-Pokalfinale der Frauen vor Rekordkulisse in Köln • Heute um 16 Uhr spielen die Fußballerinnen von Bayern München und Werder Bremen im DFB-Pokalfinale im Kölner Stadion. 45.146 Fans werden erwartet, damit ist das Stadion ausverkauft. Bislang lag der Bestwert bei 44.808 Fans beim Endspiel vor zwei Jahren. Vor dem Spiel startet bereits das traditionelle Familienfest der Stadt Köln auf den Stadionwiesen. Es gibt Tanz- und Cheerleading-Vorführungen, Mitmachaktionen und Konzerte mehrerer kölscher Bands.