Urabstimmung: Pilotenstreik bei Lufthansa wird wahrscheinlicher

Stand: 31.07.2022, 12:55 Uhr

An vielen Flughäfen gab es wegen des Personalmangels in letzter Zeit Probleme. Jetzt hat sich die Pilotengewerkschaft Cockpit in einer Urabstimmung für einen Streik ausgesprochen.