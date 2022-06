Flug verpasst? So bekommen Sie eine Entschädigung

Was mache ich, wenn die lange Schlange beim Sicherheitscheck verantwortlich ist?

Bei vielen Sicherheitsabfertigungen in Flughäfen gibt es personelle Engpässe.

Die Sicherheitskontrollen in den Flughäfen ist eigentlich Sache der Bundespolizei, die diese aber häufig an private Firmen auslagert. Mögliche Ansprüche können dann nur gegenüber dem Staat geltend gemacht werden, nicht gegenüber den Fluggesellschaften oder dem Flughafen.

Falls also der Flug wegen der langen Abfertigung der Security verpasst wird, bestehen unter Umständen Ansprüche auf Erstattung der daraus entstanden Kosten. In so einem Fall sollten Sie sich noch vor Ort an die Bundespolizeidirektion wenden.

Rechtsanwalt Kempgens rät dazu, ein Foto von dem Moment zu schießen, an dem man sich in der Schlange vor der Sicherheitsabfertigung anstellt - am besten mit automatischem Zeitstempel. Und: Bemerken Reisende, dass es nur sehr langsam voran geht, müssen sie sich bemerkbar machen und das Flughafenpersonal auf ihr persönliches Zeitproblem aufmerksam machen - vor Zeugen.