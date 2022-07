Warum türkische Saisonarbeiter an deutschen Flughäfen noch nicht einsatzbereit sind

Lückenlose Nachweise erforderlich

Zwar sollen die Saisonarbeiter laut dem ABL ausschließlich für das Verfrachten der Koffer eingesetzt werden. Die Zuverlässigkeitsprüfung ist dennoch Pflicht für das Arbeitsvisum. Darunter fällt auch, was die türkischen Bewerberinnen und Bewerber in den vergangenen fünf Jahren gemacht oder gearbeitet haben. Eine Lücke von mehr als vier Wochen ist aus Sicherheitsgründen nicht erwünscht. Für Saisonarbeiter-Chefvermittlerin Yigitalb ist das eine weitere Hürde, denn nicht jede Auszeit wird in der Türkei erfasst.

"Ich habe mitbekommen, dass man es in Deutschland melden muss, wenn man mehr als vier Wochen arbeitslos ist. Aber, weil das System in der Türkei anders ist, besprechen wir gerade mit unseren deutschen Geschäftspartnern wie das geregelt werden soll ", erklärt Ikbal.

Ohnehin keine Dauerlösung

Eine Einigung wie mit den Lücken im Lebenslauf verfahren werden soll, gibt es noch nicht, ebenso wenig wie eine Verlängerung der Außnahmegenehmigung für die Arbeitskräfte, die nur bis zum sechsten November gilt.

Matthias von Randow vom Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft sieht in der versuchten Rettung der Sommerferien durch türkische Saisonarbeitskräfte ohnehin keine Dauerlösung. Damit es auch nach der Unterstützung aus der Türkei keine weiteren Personalengpässe an den Flughäfen gibt, fordert er, wie von der Ampelkoalition versprochen, ein einfacheres Einwanderungsgesetz.

Zu spät für NRW

Bis die ersten Saisonarbeiter an den Gepäckbändern der Flughäfen in Düsseldorf oder Köln/Bonn loslegen können, wird es noch mehrere Wochen dauern. Die meisten Reisekoffer in NRW werden dann längst wieder zu Hause im Schrank verstaut sein. Die groß angekündigte Rettung vor Ärger und Verspätungen am Flughafen in den Sommerferien – für NRW kommt sie viel zu spät.