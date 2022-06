Flugausfälle und Warteschlangen: Gründe für den Personalmangel an Flughäfen

Massiver Personalmangel

Trotzdem klappt es im Moment nicht, die Passagiere normal abzufertigen und zu transportieren. Das Problem ist simpel, aber doch kompliziert: Es fehlt Personal, das sich um die Reisende kümmert. Los geht es am Schalter, wo jemand die Koffer in Empfang nehmen muss. Auch an der Sicherheitskontrolle braucht es genug Mitarbeiter. Im Flugzeug selbst muss die Crew vollständig sein. Und wenn niemand da ist, der den Koffer aus dem Flugzeug Richtung Gepäckband transportiert, ist der Ärger auch groß.

"Über alle Standorte hinweg fehlen den Dienstleistern, die an der Abfertigung der Passagiere beteiligt sind, rund 20 Prozent Bodenpersonal im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit." Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV

Kürzlich berichtete das Bundesverkehrsministerium: " Derzeit fehlen nach Angaben der Flugverkehrswirtschaft in allen Bereichen rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ." Die Flughafenbetriebsräte schätzen den Gesamtbedarf bundesweit auf 5.500 Kräfte. Und laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft fehlen an deutschen Flughäfen sogar 7.200 Fachkräfte. Die Gründe für den Personalmangel sind vielfältig:

Grund 1: Wechsel in andere Berufe bei Bord- und Bodenpersonal

Auch mit dem Gepäck gibt es Probleme

Viele haben in der Corona-Krise die Branche gewechselt. So sind Beschäftigte der Bodendienstleister zum Beispiel in der Logistikbranche untergekommen. Zwar ist die Arbeit auch dort anstrengend. Aber: " Es ist angenehmer, einen Föhn oder einen Computer in einen Karton zu packen, als einen 23 Kilo schweren Koffer im Rumpf eines Fliegers kriechend zu verwahren" , sagt Thomas Richter, Chef des Arbeitgeberverbands der Bodenabfertigungsdienstleister im Luftverkehr (ABL). Der Arbeitsmarkt sei momentan " leergefegt ".

Auch bei Piloten und dem Kabinenpersonal wird immer wieder von Berufswechseln berichtet - unter anderem zur Bahn. Anstatt sich um die aktuell oft genervten Fluggäste zu kümmern, schlagen sich ehemalige Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter jetzt mit ebenfalls häufig genervten Bahnreisenden rum. Offenbar erscheint das lukrativer, angenehmer oder sicherer. Neben freiwilligen Umorientierungen kam es durch Corona natürlich auch zu Kündigungen, die sich jetzt bemerkbar machen. Die Airlines stehen in der Kritik, das Personal zu sehr abgebaut zu haben - was ihnen jetzt auf die Füße fällt, wo alle wieder fliegen wollen.

Grund 2: Strukturelle Probleme bei den Sicherheitskontrollen

Beim Personal an den Sicherheitskontrollen kommt ein strukturelles Problem hinzu. Den privaten Unternehmen wird vorgeworfen, zu wenig Mitarbeiter zu rekrutieren. Die Firmen werden vom Bundesinnenministerium für die Kontrollen beauftragt und bezahlt. Als positives Gegenbeispiel wird stets München genannt. Am dortigen Flughafen scheint die Lage besser zu sein, weil das Sicherheitspersonal nicht bei einer Privatfirma angestellt ist, sondern bei einer Firma im Staatsbesitz, die nach dem Tarif des Öffentlichen Dienstes bezahlt.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Bei den Sicherheitskontrollen haben sich viele im Zuge von Corona andere Jobs gesucht, die zum Beispiel keinen Dienstbeginn um drei Uhr nachts beinhalten. Die Mitarbeiter, die geblieben sind und nun mit dem Mangel zurechtkommen müssen, klagen über körperliche und psychische Belastungen. Die Folge: Laut Gewerkschaft Verdi ist der Krankenstand ungewöhnlich hoch. Das heißt: Es fallen zusätzliche Kontrolleure aus.