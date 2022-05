Gewittertief Finja kommt: Unwettergefahr am Montag

Gewittertief Finja zieht von Frankreich her zunächst am Montagmittag über Belgien in Richtung Niederlande und Niederrhein. Es lenkt erneut einen Schwall energiereicher, schwüler und warmer Subtropikluft zu uns in den Westen.

Am Montag, insbesondere am Nachmittag und Abend, breiten sich dann kräftige Schauer und Gewitter über NRW aus. Der Deutsche Wetterdienst spricht in seiner Vorhersage von teils starken Gewittern "mit Starkregen, Sturmböen und Hagel", örtlich bestehe Unwettergefahr.