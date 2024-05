Proteste an den Universitäten: Kritik an Israel oder Antisemitismus?

Im Gespräch mit Zdrzalek erklärt einer der Aktivisten, dass sie sich mit der Aktion dem " globalen Studentenprotest anschließen möchten ". Ihre Forderungen: Waffenstillstand in Gaza und " ein Ende des Völkermordes ". Deutschland habe aufgrund seiner Geschichte eine historische Verantwortung, die bedeuten würde, " dass wir die Nachfahren derjenigen Menschen, an denen wir Deutschen einen Holocaust verübt haben, dass wir sie von Menschenrechtsverletzungen abhalten müssen ".

"Solidarität kann unserer Meinung nach niemals bedingungslos sein, sondern muss immer angeknüpft werden an die Einhaltung von Menschenrechten." Aktivist, Protestcamp Universität zu Köln

Bei den Protesten in Berlin war die Präsidentin der HU, Julia von Blumenthal, im Gespräch mit den Protestierenden. Von Blumenthal sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie habe im Gespräch mit den Protestierenden deutlich gemacht, dass die Universität ein Ort kontroverser Diskussionen sei, die auf Basis der Grundwerte geführt würden. " Dazu gehört kein Platz für Antisemitismus, kein Platz für Rassismus und kein Platz für irgendeine andere Form der Diskriminierung. " Es habe die Forderung im Raum gestanden, die Kontakte zu Israel abzubrechen, " etwas, was für mich vollkommen ausgeschlossen ist ".

Antisemitismusbeauftragter zeigt sich besorgt

Das Protest-Camp vor Deutschlands größter Präsenz-Uni, der Universität Köln, ist das erste dieser Art in Deutschland. In anderer Form gab es pro-palästinensische Proteste an deutschen Universitäten jedoch schon vorher. Bereits im November vergangenen Jahres gab es beispielsweise eine pro-palästinensische Demo an der Freien Universität Berlin, wie die "taz" berichtet. Und "ZDF heute" beschreibt zunehmenden Antisemitismus an deutschen Hochschulen.

Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter

Die Proteste, die jetzt an den US-Universitäten gestartet sind, haben jedoch eine neue Dimension und sie weiten sich offenbar aus. Angesichts dieser Entwicklung befürchtet Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung, auch hier in Deutschland verstärkt anti-israelische Aktionen. " Ich beobachte mit großer Sorge an den deutschen Hochschulen eine aggressive antiisraelische Stimmung, die auch antisemitisch motiviert ist ", sagte Felix Klein der "Rheinischen Post" am Samstag.

"Wir haben zwar nicht die Dimensionen erreicht, die in den USA zu beklagen sind. Aber eine antisemitische Grundhaltung ist leider weitverbreitet und kann sehr schnell zu einer Eskalation führen." Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter Bundesregierung

Den Antisemitismusbeauftragten beunruhigt die aggressive anti-israelische Stimmung, die in Deutschland seiner Meinung nach immer mehr zunimmt und die durch die Uni-Proteste noch weiter bekräftigt wird. Er höre immer wieder " von völlig inakzeptablen Fällen, bei denen jüdische Studierende für das verantwortlich gemacht werden, was die israelische Armee tut ".

Bildungsministerin: "Das Ausmaß ist unerträglich"

Bettina Stark-Watzinger, Bundesbildungsministerin

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger sieht bei antisemitischen Vorfällen die Universitäten in der Pflicht. Denn: " Das Ausmaß an Israel- und Judenhass an zahlreichen westlichen Universitäten ist unerträglich ", warnte die FDP-Politikerin im Gespräch mit der "Rheinischen Post".

Stark-Watzinger fordert die Universitäten daher auf, konsequent gegen Antisemitismus vorzugehen. Universitäten sollten beispielsweise von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und Studierende in schweren Fällen exmatrikulieren.