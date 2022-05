Klimaforscher Mojib Latif: Mehr Tornados durch Klimawandel

Tornados richten in NRW Verwüstungen an. "An einem solchen Unglück" zeige sich "natürlich auch die Bedeutung des Klimaschutzes" , sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ). Tatsächlich werde die Häufigkeit von Tornados durch den Klimawandel zunehmen, sagt auch Klimaforscher Mojob Latif im Interview.

WDR: Müssen wir in Deutschland jetzt häufiger mit Tornados rechnen?

Am Freitag sorgte ein Tornado in Paderborn für viele Verletzte und schwere Schäden.

Mojib Latif: Die Schätzungen gehen da auseinander - in Deutschland gibt es ungefähr zwischen 20 und 40 Tornados pro Jahr. Wir müssen damit rechnen: In dem Maße, in dem das Klima wärmer wird und es heftigere Gewitter gibt, nimmt eben auch die Tornado-Häufigkeit zu.

WDR: Extremwetter gibt es gerade auch mit den Hitzewellen in Spanien oder Indien. Wie stark haben Extremwetter-Ereignisse schon zugenommen?

Latif: Man sieht das schon ganz deutlich, dass sich bestimmte Phänomene häufen. Nehmen wir Überschwemmungen: Was vorher ein Jahrhundertereignis gewesen ist, das kommt jetzt schon einmal pro Jahrzehnt. Wir sehen es auch bei den Tageshöchsttemperaturen von 30 Grad und mehr: Die haben massiv zugenommen in den letzten Jahrzehnten. Gleichzeitig sind die Frosttage stark zurückgegangen. Eines kann man sagen: Wir stecken mitten im Klimawandel.