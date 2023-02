08:20 Uhr: Mönchengladbach fiebert dem Veilchendienstagsumzug entgegen

In knapp fünf Stunden geht es los. Dann zieht der Veilchendienstagszug ab 13.11 Uhr durch Mönchengladbach. Die Stadt erwartet mehr als 300.000 Besucher, die den rund 3.900 Jeckinnen und Jecken im Zug zujubeln. An dem Umzug werden unter anderem 74 Festwagen, 47 Fußgruppen, 22 Tanz- und Funkengarden und 20 Musikkapellen sowie eine Reitergruppe teilnehmen.

07:18 Uhr: Weitere Karnevalsumzüge im Westen

Während die größten Umzüge in NRW bereits gestern liefen, ziehen heute mehrere Städte und Gemeinden in etwas kleinerem Maßstab nach. Der größte Zug des Tages ist der Veilchendienstagszug in Mönchengladbach. Im Münsterland feiert Olfen den Höhepunkt seines Karnevals - mit dem weit über die Grenzen Olfens hinaus bekannten "Nelkendienstagszug". Mit den rund 1.500 Teilnehmern ist der Olfener-Umzug einer der größten Umzüge im Münsterland und dem Ruhrgebiet. Allerdings wäre Köln nicht Köln, wenn nicht auch heute wieder in vielen Stadtteilen Umzüge stattfinden würden.

07:00 Uhr: Aufräumen nach einem sehr langen Rosenmontagszug in Köln

Am Tag nach den großen Rosenmontagszügen heißt es vielerorts erst einmal: Aufräumen. In der Kölner Innenstadt werden im Morgengraue die letzten Tribünen und Schaufenster-Barrikaden abmontiert.

Erst um 21 Uhr kam der Prinzenwagen am Severinstor an.

Denn in Köln wurde es gestern spät - sehr spät. Die letzte Wagengruppe des Rosenmontagszugs auf der sich auch der Prinz befand, erreichte erst gegen 21 Uhr das Ziel an der Severinstorburg.

06:30 Uhr: Polizeibilanz zu Rosenmontag

Hunderttausende Menschen in NRW haben gestern am Rosenmontag überwiegend friedlich und fröhlich die großen und kleinen Umzüge durch die Innenstädte gefeiert. Die Polizei zog am späten Abend in vielen Städten eine erste positive Bilanz.

In Köln blieb es bis zum späten Abend verhältnismäßig friedlich, größeren Zwischenfälle gab es laut eines Sprechers bis dahin nicht. Im Lauf des Tages war jedoch ein Mann am Rande am Zuges in einem Streit vermutlich mit einem Messer am Hals verletzt worden. Die Polizei sucht nach dem Täter. In Düsseldorf gab es zum Abend hin vermehrt alkoholbedingte Randalierer, größere Vorfälle waren bis dahin aber nicht bekannt. Mehrere Festnahmen, Körperverletzungen und sexuelle Belästigungen meldete die Polizei in Viersen, Recklinghausen und Münster. In Mülheim ermitteln die Beamten wg versuchter gefährlicher Körperverletzung, als nach dem Ende des Umzugs ein Böller in eine Menschengruppe geworfen wurde. In Ostwestfalen und dem Sauerland gab es dagegen keine besonderen Vorkommnisse.