Kinder über die Pandemie: "Angst, dass die Welt von Corona untergeht"

Sofia ist ebenfalls zehn Jahre alt und hat am meisten Angst davor, jemand anderen anzustecken: "Wenn ich es kriege, ist mir das egal, ich will nur niemanden anstecken." Auch Jule beschäftigt das: "Meine Oma wohnt bei uns in der Nähe, aber ich gehe nicht gern zu ihr, weil sie schon sehr alt ist und ich weiß ja nicht, ob ich es habe und ich möchte sie nicht anstecken. Und ich will nicht meinen Vater oder meine Mutter oder meinen Bruder oder irgendjemanden sonst aus meiner Familie anstecken."