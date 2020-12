"Unverhältnismäßig": Gericht kippt Versammlungsverbot zu Silvester

Geklagt hatte eine Frau aus Dortmund - sie ist nach eigenen Angaben zwar für die Corona-Schutzregeln, sah in dem Versammlungsverbot aber einen zu starken Eingriff in ihre Grundrechte. Das sahen die Richter ähnlich und gaben dem Eilantrag statt.

Pauschales Verbot nicht möglich

Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass die Behörden den Infektionsschutz auch ohne das pauschale Versammlungsverbot gewährleisten könnten. Partys in der Öffentlichkeit bleiben aber dennoch verboten. Die Erlaubnis bezieht sich eindeutig auf andere Versammlungen, wie zum Beispiel Demonstrationen.Theoretisch könnten am Silvesterabend also noch Demos angemeldet melden, auch wenn dies wohl aus organisatorischen Gründen nicht so einfach ist.