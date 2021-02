Maskenpflicht in Parks und auf belebten Plätzen: Wie sinnvoll ist das?

In NRW erweitern einige Städte und Gemeinden am Wochenende ihre Maskenpflicht. In Köln gilt sie ab sofort beispielsweise freitags, samstags, sonntags und an Feiertagen von zehn bis 22 Uhr an Orten, an denen viele Menschen wegen des guten Wetters aufeinander treffen. Das ist etwa im Stadtgarten, am Aachener Weiher, im Volksgarten und im Jugendpark der Fall.

In Köln weisen Fahrrad-Rikschas auf neue Maskenpflicht-Zonen hin

Nach Angaben der Stadt sind Fahrrad-Rikschas unterwegs, um auf die Erweiterung der Maskenpflicht hinzuweisen bei Bedarf kostenlose Masken an die Bürger zu verteilen. Besonders außerdem: Der Mund-Nasen-Schutz darf nicht zum Rauchen abgenommen werden. Wer etwas essen oder trinken möchte, darf das nur im Stehen oder Sitzen. Bisher galt die Maskenpflicht vor allem in belebten Bereichen wie dem Rheinufer, der Altstadt oder der Innenstadt.

Erweiterte Maskenpflicht: In Leverkusen am Rheinufer, Spielplätze in Herne

Auch in Herne, Dortmund und Leverkusen sind Ausweitungen der Maskenpflicht geplant. In Leverkusen gilt sie für's Rheinufer, in Herne betrifft sie jetzt auch Spielplätze sowie an Wochenenden die Wiese im Gysenbergpark und die Flächen an der Künstlerzeche am Rhein-Herne-Kanal. Dort gilt zudem ein Picknick-Verbot.