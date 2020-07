Keine Maske, kein Abstand: Sind wir zu sorglos?

Beim Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin schrillen wieder die Alarmglocken. Die neueste Entwicklung bereite " große Sorgen ", hatte RKI -Präsident Lothar Wieler noch am Dienstag (28.07.2020) gesagt. In den vergangenen sieben Tagen waren nach RKI-Angaben 3.611 Infektionen gemeldet worden. Zuvor hätten die Fallzahlen in Deutschland stabil bei täglich neu gemeldeten 300 bis 500 Fällen gelegen.

Erste Ergebnisse von Flughafen-Testzentren liegen vor