Michael Winterhoff arbeitete eng mit Jugendhilfeeinrichtungen zusammen und diagnostizierte häufig bei Kindern " frühkindlichen Narzissmus " - eine Diagnose, die weder wissenschaftlich anerkannt noch medizinisch haltbar ist. Auf Basis dieser Diagnose empfahl er immer wieder auch die Unterbringung in Kinderheimen, mit denen er kooperierte. Winterhoffs Arbeitsfeld war groß: Nach eigenen Angaben war er in bis zu 30 Pflegefamilien und Einrichtungen tätig, in drei Bundesländern.

Ehemalige Winterhoff-Patientin: "Ich habe nichts mehr gefühlt."

Eine der bewegendsten Geschichten der Dokumentation ist die von Lara, heute 17 Jahre alt. Mit sieben Jahren kam sie ins Heim, weil ihre alleinerziehende Mutter wegen einer Depression überfordert war. " Ich wollte Hilfe, um wieder stark für meine Kinder zu sein ", sagt Laras Mutter Daniela. Doch statt der erhofften Unterstützung begann Michael Winterhoff eine jahrelange Behandlung ihrer Tochter mit Pipamperon. " Die Heimleitung erklärte mir, es sei nur ein Saft, der Lara 'erden' soll - eine Übergangslösung. Ich wurde von Michael Winterhoff persönlich nie über dieses Medikament oder diese Nebenwirkungen aufgeklärt. " Am Ende wurden daraus fast sechs Jahre Dauerbehandlung.

Lara selbst beschreibt die verheerenden Folgen: " Ich war wie versteinert. Ich habe nichts mehr gefühlt. Es war, als hätten die Medikamente meine Gefühle komplett ausgelöscht. " Ihre Mitschüler und Lehrer nahmen sie nur als abwesend wahr. " Die Menschen dachten, ich gucke durch sie hindurch ", erzählt sie

Lara, 17, war Winterhoff-Patientin

Die Medikamente seien unter Aufsicht verabreicht worden, ein Verweigern sei unmöglich gewesen, berichtet Lara. " Einige Kinder versuchten, die Pillen zu verstecken oder wegzuwerfen. Aber die Erzieher merkten es und zwangen uns, die Medikamente vor ihnen zu nehmen. "

Laras ehemalige Einrichtung, das "Heidehaus", mit mehreren Wohngruppen in Rheinland-Pfalz, möchte dem WDR gegenüber nicht zu der Medikamentenvergabe Stellung nehmen. Michael Winterhoff erklärt, er könne sich aus rechtlichen Gründen nicht zu Einzelfällen äußern und lehne eine " Inszenierung seiner ehemaligen Patienten " ab.

Kinder, die emotional verstummten

Sandra Rühl, eine ehemalige Grundschullehrerin und Sonderpädagogin, erinnert sich an Kinder, die durch die Medikation von Michael Winterhoff kaum ansprechbar gewesen seien: " Sie konnten im Unterricht ihre Augen nicht offenhalten, zeigten Zuckungen oder verdrehten die Augen, bis nur noch das Weiße zu sehen war. " Dass dies typische Nebenwirkungen der Neuroleptika sind, konnte sie damals nur ahnen. " Aber die Einrichtung spielte es immer herunter. " Für viele Kinder wurden diese Medikamente zur Falle: Sie verstummten nicht nur emotional, sondern verloren auch schulisch den Anschluss.

Pipamperon wurde in knapp 900 von 3.093 untersuchten Fällen von Michael Winterhoff verordnet, das sind etwa 29 Prozent. Der Kinderpsychiater argumentierte, die Kinder seien so " besser erreichbar ". Er habe das Medikament nur bei eindeutiger Indikation verordnet, wenn Patienten sozial nicht mehr ansprechbar oder schulunfähig waren.

Lara kämpft bis heute mit Bildungslücken, die kaum noch aufzuholen sind. " Ihre Träume von einer beruflichen Zukunft sind fast unerreichbar geworden ", sagt ihre Mutter Daniela.

Langzeitfolgen für die Betroffenen

Die Folgen für die ehemaligen Patienten sind gravierend. Benjamin Klömpken, heute 27 Jahre alt, war eines der vielen Kinder, die im Heim aufwuchsen, ohne Kontakt zu den leiblichen Eltern zu haben. Michael Winterhoff behandelte ihn zehn Jahre lang mit Psychopharmaka. Er leidet bis heute an chronischer Müdigkeit und Zuckungen in den Füßen und Händen. Für Benjamin, Lara und viele andere bleiben die Jahre in den "Winterhoff-Heimen" eine belastende Erinnerung.

"Das System hat mir meinen Willen genommen. Es hat uns Kinder klein gemacht, statt uns zu helfen." Benjamin Klömpken, ehemaliger Winterhoff-Patient

Benjamin Klömpken wurde mit Psychopharmaka behandelt

Benjamin Klömpken ist einer der Betroffenen, die voraussichtlich im Prozess vor dem Landgericht Bonn gegen Michael Winterhoff aussagen werden. Insgesamt lagen der Staatsanwaltschaft hunderte Anzeigen und umfangreiche Ermittlungsakten vor. Gegenstand der Anklage sind 36 Fälle, die den Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung betreffen. Der Prozess, der öffentlich geführt wird, ist für 40 Verhandlungstage bis Ende Juli angesetzt.

Kinderpsychiater hält Vorwürfe für unbegründet

Michael Winterhoff stand für ein Interview nicht zur Verfügung, weist die Vorwürfe gegen ihn aber schriftlich entschieden zurück. Medikamente seien stets nach individueller Diagnostik und ordnungsgemäßer Aufklärung der Sorgeberechtigten verschrieben worden, niemals systematisch. Sedierungen oder andere Nebenwirkungen seien weder beabsichtigt noch bewusst in Kauf genommen, sondern vermieden worden. Eine Weiterbehandlung sei regelmäßig überprüft worden.

Michael Winterhoff erklärt, es gebe keine Beweise, dass seine medikamentöse Behandlung Schäden verursacht habe. In keinem Fall habe die Medikation zu einer dauerhaften körperlichen Beeinträchtigung geführt, so dass keine Körperverletzung vorliege. Die Verordnung sei stets Teil einer umfassenden Behandlung gewesen, eingebettet in regelmäßige Untersuchungen und Therapiegespräche. Er habe Pipamperon nur bei eindeutiger Indikation verordnet, wenn Patienten sozial nicht mehr ansprechbar oder schulunfähig gewesen seien. Michael Winterhoff hält die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft für unbegründet und will sich gegen diese verteidigen. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Die dreiteilige Dokuserie " Der Kinderpsychiater – Die Macht des Dr. Winterhoff " in der ARD-Mediathek zeichnet das System Winterhoff nach und zeigt, wie ein Arzt das Leben hunderter Kinder beeinflusste - und wie Menschen wie Karin Staab mutig genug waren, das System zu hinterfragen.

Unsere Quellen:



Interviews mit Betroffenen

Stellungnahme Michael Winterhoff

Interview mit Karin Staab

Recherchen zum Fall Winterhoff von WDR und SZ 2021, unter anderem veröffentlicht als ARD Story bei MONITOR.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 12. Februar auch im Radio auf WDR 2, in der Aktuellen Stunde und in der Lokalzeit aus Bonn.

Die Dokuserie ist ab dem 12. Februar 2025, 18:00 Uhr in der ARD-Mediathek verfügbar.