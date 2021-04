Chaos um Start des Wechselunterrichts in NRW

13 Kommunen über kritischer 200er-Inzidenz

Schon an diesem Freitag (16.04.21) liegen 13 Städte und Kreise in NRW über dem kritischen Wert: Am deutlichsten Remscheid mit einer Inzidenz über 300. Aber auch Hagen, der Oberbergische Kreis, Mülheim an der Ruhr, Wuppertal, Solingen, der Märkische Kreis, Duisburg, Krefeld, der Kreis Unna, Gelsenkirchen, der Kreis Siegen-Wittgenstein und der Rheinisch-Bergische Kreis reißen die Marke.

Das Gesundheitsministerium sagte dem WDR auf Nachfrage, dass Kommunen, die über einer 200er-Inzidenz liegen, die Schulen schließen können, aber nicht automatisch müssen. Dies müsse im Einzelfall immer mit dem Land besprochen werden.

Warten auf Zustimmung vom Land

Bislang haben der Märkische Kreis, Siegen-Wittgenstein und Krefeld angekündigt, die Schulen vorerst geschlossen zu lassen und weiter auf Distanzunterricht zu setzen. Auch der Oberbergische Kreis bleibt beim Distanzunterricht.

Wuppertal will mit einer Inzidenz von 223,9 die Schulen ebenfalls geschlossen lassen – wartet aber noch auf die Zustimmung des Landes. Gleiches gilt für Duisburg und den Kreis Unna. Der Kreis Gütersloh dagegen ist mit seinem Wunsch nach Schulschließungen am Gesundheitsministerium bereits gescheitert.

Kreis Gütersloh darf Schulen nicht schließen

Mit einem aktuellen Inzidenzwert von 190,4 wollte der Kreis den Distanzunterricht fortsetzen. Man sei mit diesem Wunsch beim Land jedoch auf taube Ohren gestoßen, hieß es. Es sei absurd, jetzt wieder in den Wechselunterricht zu gehen und dann nach nur wenigen Tagen wieder in den Distanzunterricht.

Wann bleiben die Schulen geschlossen?