Schnelltests - die langsame Einlösung eines schnellen Versprechens

Nervosität im Superwahljahr

Die massive Kritik an der Teststrategie, der Spott in den Sozialen Netzwerken an der "Taskforce Testlogistik", die Spahn und Verkehrsminister Scheuer ( CSU ) leiten werden - all das kommt der Union auch deshalb ungelegen, weil nächste Woche Sonntag in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg Landtagswahlen sind. Es ist der Auftakt zu einem Superwahljahr, dessen Höhepunkt die Bundestagswahl im September sein wird.

Am Samstag musste sich Spahn in einer digitalen Gesprächsrunde mit dem rheinland-pfälzischen CDU-Spitzenkandidaten Christian Baldauf wieder der Kritik wegen der Schnelltests stellen. Dabei wiegelte er ab: " Es war nie vereinbart, dass der Bund diese Tests beschafft. " Der Bund habe lediglich zugesagt, " dass wir mithelfen, dass sie zugänglich sind, dass sie verfügbar sind ".

Wie sieht es in NRW aus?

NRW -Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) machte bereits am Freitag klar: " Also es ist so, dass wir nicht nächste Woche allen Bürgern dieses Angebot machen können. " Das Problem sei dabei nicht die Verfügbarkeit der Tests, sondern die Infrastruktur und das geschulte Personal. Er zeigt sich jedoch überzeugt, dass eine flächendeckende Testinfrastruktur in NRW schnell aufgestellt werden könne.

Bereits jetzt würden Schnelltests in Arztpraxen, in kommunalen Testzentren, Apotheken und auch von privaten Anbietern durchgeführt. Laumann schlägt vor, dass die Kreise und kreisfreien Städte weitere Impfzentren auch für die Schnelltests eröffnen könnten sowie weitere Anbieter bestimmen.

All das klingt nach sinnvollen Maßnahmen. Bleibt die nur Frage: Warum wird das erst jetzt geklärt? Seit Mitte Februar sind Spahns Pläne bekannt.

Laumann: Der Bund muss Testverordnung liefern

Am Samstag traf sich das Kabinett der NRW-Landesregierung zu einer Klausurtagung. Dabei wurde unter anderem über eine Teststrategie beraten. Im Anschluss äußerte sich Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann im WDR . Dabei spielte er den Ball erst mal zurück an den Bund: "Wir brauchen vom Bund eine Testverordnung, um eine Rechtsgrundlage zu haben."

Laumann kündigte an, dass das Land jetzt eine Schnelltest-Infrastruktur aufbauen werde. Die Gesundheitsämter müssten auf Kreisebene Stellen benennen, wo ein Test durchgeführt werden könne. Wichtig sei es, eine Struktur zu haben, damit in jedem Dorf, in jedem Stadtteil Tests angeboten werden.

Stand: 06.03.2021, 19:34