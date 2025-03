Zentrales Motiv: 50 Jahre Mönchengladbach

Karnevalisten im Konfettiregen.

Die Karnevalssession stand unter dem Motto: " Jubel, Trubel, Heiterkeit - 50 Jahre jecke Zeit! ". Denn in diesem Jahr feiert die Stadt Jubiläum. Vor einem halben Jahrhundert wurden Gladbach, Rheydt und Wickrath zusammengelegt und zur Stadt Mönchengladbach.

Kein Wunder also, dass sich das Motto auch im Zug, in den Wagen und in den Fußgruppen wieder fand.

Kindheitstraum für jecke Prinzessin erfüllt

Mit dem Ende des Zuges rollte auch der blaue Wagen des Prinzenpaares heran, auf dem Prinz Alexander I. und Prinzessin Niersia Kathrin thronten.

Der Prinzenpaar wird mit "Halt Pohl" begrüßt.

Kathrin war schon im Alter von zwölf Jahren Kinderprinzessin, der Karneval ist ihr in die Wiege gelegt worden. Laut dem Mönchengladbacher Karnevalsverein soll sie damals nach dem Veilchendienstagszug vom Wagen gestiegen sein und gesagt haben: " Ich will auch einmal eine große Prinzessin sein. " Jetzt, 26 Jahre später, ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen.

Veilchendienstagszug mit Rekordteilnehmerzahl