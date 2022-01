Selbstisolation aus Angst vor Corona: Das Leid der "Schattenfamilien"

Schulministerium erhebt keine Zahlen

Wie viele Kinder in NRW aufgrund einer akuten Gefährdung durch Corona nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, ist unklar. Dem Schulministerium liegen dazu keine Zahlen vor. Die Pädagogin Isabel Ruland wirft dem Ministerium vor, auch nicht an solchen Zahlen interessiert zu sein, um nicht aktiv werden zu müssen. Ruland sprach im November in einer Stellungnahme im Schulausschuss von 94.616 Schülerinnen und Schülern in NRW, die selbst an einer von der Stiko als corona-relevant angesehenen Vorerkrankung leiden - allein in der Altersspanne von 12 bis 17 Jahren.

Tatsache ist: Eine Entbindung von der Schulpflicht muss laut Ministerium befristet sein, und für eine Verlängerung müssen entsprechende Belege her. In einigen Fällen behielten Eltern die Kinder aus Sorge trotz abgelehnten Antrags zu Hause und müssten dafür Bußgelder zahlen, klagt Isabel Ruland.

Von den Menschen übersehen

Das sei aber nicht das größte Problem der Betroffenen, sagt Sabine Reißig. Das Schlimmste sei die Ignoranz der Mehrheit. Die Familien würden von der Gesellschaft kaum wahrgenommen - und leben weiter im Schatten.

*Anmerkung der Redaktion: Da die Familien anonym bleiben möchten, haben wir die Namen geändert.